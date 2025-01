Quotidiano.net - Willy, chiesto l’ergastolo per i fratelli Bianchi

ROMAIl pestaggio diMonteiro Duarte è stato un "evento indecente" sia "nelle modalità con cui è avvenuta sia per i motivi". Sono le parole con cui il sostituto procuratore generale di Roma hala condanna alper Gabriele e Marco, idi Artena (Frosinone) che facevano parte del branco che uccise, massacrandolo di botte, il 21enne di origini capoverdiane nel settembre del 2020 a Colleferro. Carcere a vita sollecitato nell’ambito del secondo processo di appello disposto dalla Cassazione limitatamente al riconoscimento delle attenuanti mentre la responsabilità penale per l’omicidio è passata in giudicato. Nel primo processo di appello i due imputati erano stati condannati a 24 anni. Nel corso della requisitoria il rappresentate dell’accusa ha ricordato che il "brutale pestaggio durò cinquanta secondi" e in quell’aggressione i dueebbero "un ruolo preponderante con Gabriele, esperto dell’arte marziale Mma, che dà il via con un violento calcio al petto di Monteiro seguito subito da Marco".