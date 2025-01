Liberoquotidiano.it - Volontari Enel riqualificano due parchi urbani e rimuovono una tonnellata e mezzo di rifiuti da spiagge e parchi

insieme a Legambienteato Aziendaleper rafforzare il legame con il territorio e creare valore per le comunità locali. In totale, durante l'iniziativa che si è da poco conclusa, sono stati raccolti oltre sei quintali diindifferenziati, quattro di vetro, quattro di metalli e oltre due di plastica, più trenta chili di mozziconi e cartacce. La nuova attività, svolta nell'ambito del programma diato aziendale targato, ha coinvolto oltre 300 dipendenti schierati al fianco di Legambiente nelle iniziative di Park, Beach Litter e Riqualificazione Urbana. I dieci appuntamenti si sono svolti su tutto il territorio nazionale, in particolare nelle città di Ameglia (La Spezia), Milano, Catania, Catanzaro, Napoli, Padova, Palermo, Sassari, Pescara e Torino.