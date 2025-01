Sport.quotidiano.net - Volley Serie C e D. La Saturno Guastalla rischia a Piacenza. Alla ’Pertini’ la Fortlan Dibi sfida l’Anderlini

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nei vari campionati regionali di pvolo sono sette gli anticipi che si disputano stasera, dopo il posticipo dell’ultima giornata diD femminile, girone A, che ha visto la Vaneton Limpia perdere il derby casalingo contro la Jovi Taneto per 2 a 3 (25-14, 15-25, 15-25, 25-11, 11-15). InC femminile stasera alle 21 sono di fronte la BFT Burzoni(18 punti) e il(27), gara non facile, ma comunque abbordabile per le ragazze di Alessandro Vezzadini che dovrebbero schierarsi con Arianna Angeli, Camilla Angeli, Golinelli, Castagnoli, Ferencina, Emma Binacchi, Vardini, Daolio, Linda Binacchi, Bartoli, Busana, Bottardi, Furini e Ruggieri. InD femminile tutte e quattro le gare inizieranno alle 21: nel girone A, la Jovi Taneto (16) di Giovanni Errichiello attende la VAP(14); a Parma, Sport Club (16)-Vaneton Limpia Mentani (4).