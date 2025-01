Lidentita.it - Visibilia, Daniela Santanché rinviata a giudizio

Leggi su Lidentita.it

Il ministro del Turismo in quota Fratelli d’Italia e fondatrice del gruppo, si prepara ad affrontare il processo per presunte irregolarità nei bilanci della sua azienda. Il giudice per l’udienza preliminare di Milano, Anna Magelli, ha accolto la richiesta dei pubblici ministeri Luigi Luzi e Marina Gravina, disponendo il rinvio aL'Identità.