Liberoquotidiano.it - Visibilia: al via udienza Santanché, ministra rischia processo per falso in bilancio

Milano, 17 gen. (Adnkronos) - Al via, al settimo piano del Palazzo di giustizia di Milano, l'che potrebbe decidere il destino giudiziario delladel Turismo Danielachedi finire aperinnella vicenda che riguarda i conti diEditore, gruppo da lei fondato e da cui ha dismesso cariche e quote nel 2022. Una decisione che potrebbe diventare anche un caso politico. Il tempo dell'intervento dell'ultima difesa, e poi la gup Anna Magelli, salvo sorprese, dovrà rendere nota la sua decisione che riguarda 17 persone e tre società. A poco più di tre mesi dall'inizio dell'preliminare, si avranno le prime risposte anche per la procura di Milano che, alla fine di ottobre del 2022, presentò un'istanza di liquidazione giudiziale, cioè una procedura che sancisce il fallimento di un'impresa, e contestualmente aprì un'indagine su input di alcuni soci di minoranza, tra cui l'imprenditore Giuseppe Zeno (parte civile insieme ad altri due piccoli azionisti), che nei mesi precedenti avevano denunciato irregolarità nella gestione della società poi riscontrate dagli accertamenti della Guardia di finanza.