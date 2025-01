Today.it - Verso Sestri Levante, Dossena: "Col 4-3-3 mi diverto. Infermeria vuota, ora posso scegliere"

Leggi su Today.it

Spal al completo e con una classifica leggermente più positiva. Sembra passata una vita da quando le emergenze, in via Copparo, si sommavano una dopo l’altra. E, invece, sono bastati tre risultati utili per migliorare il morale della truppa di. Ma guai a distrarsi. Il–.