Ilpiacenza.it - Verso il derby: Iocolano rescinde, Tentoni out, il Fiore accoglie il nuovo portiere

Leggi su Ilpiacenza.it

La partita tra Piacenza enzuola di domenica 19 gennaio 2025, allo stadio Garilli con inizio alle ore 14:30 e valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di serie D, sarà untra deluse, squadre in difficoltà, una gara per la salvezza. Sta messo peggio il, ultimo in.