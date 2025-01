Agrigentonotizie.it - Verso Akragas-CastrumFavara, niente tifosi ospiti: oggi biglietti in promozione per i tifosi biancazzurri

L’si prepara a scendere in campo per il derby contro la, valido per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie D, girone I. La partita, in programma domenica alle ore 14:30 allo stadio Esseneto di Agrigento, rappresenta una sfida cruciale in chiave salvezza.