Metropolitanmagazine.it - Verissimo, Ilary Blasi, Paolo Bonolis tra gli ospiti del weekend 18-19 gennaio

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nuovo imperdibile doppio appuntamento con “”, condotto da Silvia Toffanin, sabato 18 e domenica 19in onda su Canale 5., tutti glidel18-19Sabato, alle ore 16.30: Memo Remigi, sarà protagonista di un’intensa intervista in cui ripercorrerà i momenti più significativi della sua vita. In studio, il percorso interiore di Malena, oggi solo Filomena Mastromarino, che l’ha portata a intraprendere una nuova strada lontano dal mondo della pornografia. A, inoltre, la simpatia dell’attore Francesco Paolantoni e la voce di Giordana Angi, artista nata ad “Amici”, che in pochi anni ha conquistato il successo anche a livello internazionale. Spazio, poi, a una coppia sempre più unita e innamorata, quella formata da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, in studio con la loro piccola Camilla.