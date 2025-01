Feedpress.me - Val Pusteria, bimba di sei anni lasciata da sola per ore dai genitori impegnati sulle piste da sci

Una bambina di seidi origine slovacca è statada sci daiper due ore , mentre loro hanno proseguito la sciata in autonomia. Il fatto è accaduto a Monte Elmo, in Alta Valin Alto Adige. La bambina, come informa l’Arma dei Carabinieri, è stata notata nei pressi di un rifugio, completamente. I, dopo aver effettuato svariate discese nel.