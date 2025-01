Vaia Ministero Salute | Abbiamo sconfitto virus anche grazie a dedizione italiani

Leggi su .com

(Adnkronos) – "Il Premio Energie per Roma 2025 è il riconoscimento al grande lavoro fatto dai miei colleghi guidati da me al tempo dello Spallanzani per fare uscire il Paese dalla pandemia. È stato un grande contributo ma c'è voluto ovviamente il coraggio, la passione, ladegliche hanno tutti quanti combattuto insieme. .L'articolo): “” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.