Feedpress.me - Uniti fino alla fine, Maria e Christian Runggaldier muoiono a un'ora di distanza dopo 64 anni di matrimonio

In val Gardena, in Alto Adige, marito e moglie, sposati da 64, sono morti per cause naturali a solo un’ora di. La particolare storia d’amore diviene raccontata dal quotidiano Dolomiten . Lui classe 1935 e lei classe 1936 erano inseparabili. Ogni mattina si vedevano assieme in paese ad Ortisei per il tradizionale caffè al bar. Sposati nel 1960 hanno.