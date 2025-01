Ferraratoday.it - Una vita tra calcio e scrittura, storico giornalista scompare prematuramente

Leggi su Ferraratoday.it

Addio ad Alessandro Bassi. Il, laureato in Veterinaria, aveva 64 anni e per unaha raccontato le vicende – di cronaca e di sport – in particolar modo di Copparo, collaborando con la testata Nuova Ferrara. Nel corso della suaha anche lavorato nella Radio Copparo alternativa.