Baritoday.it - Una giornata di solidarietà: a Bari spettacolo gratuito con l'Imperial Royal Circus

Leggi su Baritoday.it

L'obiettivo di questa iniziativa è sensibilizzare le istituzioni territoriali affinché eventi come questo possano regalare un "Sorriso per tutti". Come sottolineato dall'ideatore del progetto circense, Elder Dell'Acqua, in arte clown Ridolini, che ha collaborato con Gaetano Balena, presidente di.