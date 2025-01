Ilpiacenza.it - Un microbiota sano per il benessere intestinale

Leggi su Ilpiacenza.it

L’insieme dei microrganismi che convivono in armonia nel nostro organismo: batteri, funghi, protozoi e virus non nocivi, ma, benefici per la nostra salute è denominato.Essi non vivono soltanto nell’intestino, ma anche in altri distretti: pelle, capelli, bocca, polmoni, organi.