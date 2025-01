Padovaoggi.it - Un infarto la vigilia di Natale: è morto il campione di scacchi

Leggi su Padovaoggi.it

Niente da fare: Federico Manca, 55 anni padovano, non si è ripreso dal malore che l'aveva colpito ladie oggi 17 gennaio è. Era un maestro diconosciuto non solo in Italia, ma anche all'estero. Il suo risultato più prestigioso è stata la medaglia di bronzo alle.