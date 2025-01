Ilpiacenza.it - Un anno fa ha già frenato il Piace, domenica ci riproverà

Il Fiorenzuola ha annunciato l’arrivo di Orgito Kuqi, portiere classe 2003, che vestirà la maglia rossonera per la stagione in corso. Kuqi approda a Fiorenzuola con la formula del titolo temporaneo dal Caldiero Terme, società militante in Lega Pro. Cresciuto nel settore giovanile del Chievo.