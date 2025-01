Ilrestodelcarlino.it - Truffe agli anziani, già sette colpi dall’inizio dell’anno in città

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 17 gennaio 2025 –, nonostante tutti gli sforzi per mettere in guardia i cittadini, il numero deia segno non cala. “Dobbiamo fare di più”, sottolinea il questore Antonio Sbordone. Detto, fatto. Pronto il secondo video della campagna di prevenzione della Polizia di Stato di Bologna per il contrasto alle. La campagna di prevenzione. L’iniziativa è ideata e realizzata dall’Ufficio relazioni esterne della Questura di Bologna, in collaborazione con il Gabinetto regionale Polizia Scientifica Emilia-Romagna, e ha l’obiettivo di favorire, a livello locale, l'informazione sulle metodologie dipiù diffuse sul nostro territorio, mediante video informativi che evidenziano le situazioni potenzialmente a rischio e le tecniche di raggiro utilizzate dai truffatori, fornendo al contempo indicazioni pratiche ai cittadini sulle misure per proteggersi.