Fanpage.it - Truffa agli anziani: “Abito al piano di sopra, mi è caduto un orecchino”. Si fa aprire e svaligia la casa

Una volta entrata in, un complice ha derubato la coppia di tutti i loro averi. La nipote a Fanpage.it: "Mi ha chiamato la nonna, era in lacrime: hanno rubato anche i regali che le aveva fatto mio papà, che non c'è più".