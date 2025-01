Romadailynews.it - Trasporti: Meleo (M5s), no a troncamento tram 19 a Roma

Leggi su Romadailynews.it

La cura del ferro “non si puo’ fare a meta’. Troncare la tratta del19 a Valle Giulia significherebbe creare enormi disagi per cittadini, turisti e pellegrini”. Lo dichiara in una nota il capogruppo M5s in assemblea capitolina, Linda. “Allo stesso modo non e’ pensabile lasciare piazza Risorgimento senza– prosegue-, per anni, in attesa del completamento della Metro C. L’amministrazione deve raggiungere un compromesso: non e’ un reato far passare unnella nuova zona pedonale di via Ottaviano; nel frattempo si studino altre soluzioni per quando partiranno i lavori della metropolitana. L’obiettivo deve essere ridurre al minimo possibile le difficolta’ che i cantieri comportano per ini, gia’ messi a dura prova da molti mesi”.