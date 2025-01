Modenatoday.it - Torna il Mercato di Modena: appuntamento con lo shopping al parco Novi Sad

Leggi su Modenatoday.it

Anche in pieno gennaio, ildicontinua a offrire un’ampia scelta di prodotti per soddisfare ogni esigenza, con articoli perfetti per affrontare l’inverno con stile e comfort. E con i saldi stagionali, fare acquisti sarà ancora più conveniente.Doppioda non perdere.