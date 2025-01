Messinatoday.it - Terreni, magazzino e case: maxi sequestro per un detenuto al 41bis

Leggi su Messinatoday.it

Due, une alcuni. Un patrimonio stimato in 500mila euro finito sotto. Questo il provvedimento dei carabinieri di Barcellona su ordine del giudice per le indagini preliminari. Colpita una coppia di Barcellona Pozzo di Gotto arrestata per associazione finalizzata al.