Feedpress.me - Tecnologia, Alexa impara a rispondere anche in dialetto: c'è pure calabrese e siciliano

Leggi su Feedpress.me

Da oggi, per celebrare la Giornata nazionale dele delle lingue locali,, l’assistente vocale di Amazon, sarà in grado diagli utenti in, quello preferito da chi la interpella e, in aggiunta, usando espressioni e modi di dire spiritosi e tradizionali. Ai meneghini, ad esempio,risponderà con un caratteristico: «E comè?, L’è come bev un bianchin in Darsena,.