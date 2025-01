Iltempo.it - Taylor Mega ospite in stand Conte of Florence. La moda & lo sport: esperienze e progetti

L'evento: Pitti Immagine Uomo è la prestigiosa manifestazione, giunta all'edizione n.107, dedicata allaove brand, buyer e creativi internazionali celebrano le nuove tendenze del menswearmporaneo. L'evento è un appuntamento fisso per buyer e giornalisti di tutto il mondo, che vedono in Pitti Uomo un'occasione privilegiata per scoprire le ultime tendenze dellamaschile e femminile ed accedere a eventi esclusivi nel cuore di Firenze, da sempre simbolo di stile e alta sartoria. Il Brand:of, storico nato a Firenze nel 1953, presenta la sua nuova collezione Autunno-Inverno 2025-26, un vero e proprio "Cityscape Wear," capace di fondere con naturalezza la funzionalità delloswear con l'eleganza rilassata dell'abbigliamento urbano. Lacollezione è pensata per accompagnare l'uomo e la donnamporanei tra città e momenti di svago, tra l'ufficio e le piste innevate, senza mai rinunciare allo stile.