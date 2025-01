Quotidiano.net - Tajani su Zaia e il terzo mandato: "Non si fanno leggi per una persona"

"Non credo che il problema sia, ma la regiola generale: non sileper unao per l'altra. E' una questione di principio, non legata al Veneto o alla Campania". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioa Skytg24 rispondendo a una domanda sul governatore del Veneto e il. "Mettiamo sul tavolo i migliori candidati" della coalizione "e poi si decide insieme. Siamo pronti a valutare i candidati dei nostri alleati, ma abbiamo il diritto di proporre i nostri", ha aggiunto.