Strumentipolitici.it - Tagli ai vigili del fuoco, viaggio all’estero mentre gli incendi divampavano: la sindaca di Los Angeles sotto accusa

Le polemiche sulle responsabilità deglidi Losnon si placano. Èla condotta dellaKaren Bass, partita per l’Africa alle prime avvisaglie dell’emergenza. Nell’arco di qualche giorno, ilha poi distrutto migliaia di case e ucciso decine di persone.La visita in GhanaGlisono divampati il 7 gennaio a Palisades, un’area residenziale nella zona occidentale di Los. In quel momento la Bass si trovava in Ghana insieme a una delegazione dell’amministrazione Biden. Lo scopo delera di presenziare all’insediamento del nuovo presidente ghanese John Mahama. Le foto pubblicate sui social la mostrano sorridente e rilassata, intenta a conferire coi notabili locali nell’ambasciata USA. Il cocktail party si svolgeva proprio alla medesima ora in cui venivano emessi gli ordini di evacuazione dalla zona di Palisades.