Sud Corea richiesta di detenzione ulteriore per il presidente in carica

Ladel Sud è alle prese con una delle peggiori crisi politiche della sua storia. Dopo il tentativo di imporre la legge marziale lo scorso dicembre e la successivadi impeachment contro ilYoon Suk-yeol, pochi giorni fa quest’ultimo è stato arrestato. È la prima volta in cui unsudno viene tratto in prigione pur essendo ancora indiScaduto il breve termine per tenerlo in carcere, l’Agenzia di inchiesta sulla corruzione degli alti funzionari chiederà alla corte di Seul di prolungare ladel. La ragione è che ha opposto un silenzio totale alle domande degli inquirenti. Se la corte approvasse, Yoon potrebbe restare in prigione altri venti giorni. Il suo legale lo giustifica dicendo che ha già chiarito la sua posizione il giorno stesso dell’arresto e non avrebbe motivo o necessità di rispondere nelle modalità a cui vorrebbero forzarlo.