Feedpress.me - Starship di SpaceX esplode dopo il decollo, Musk commenta su X: “Successo incerto, divertimento garantito”

Leggi su Feedpress.me

Ladi, progettata per lambire la Terra e atterrare nell’Oceano Indiano, è esplosa pocoildel suo settimo volo di prova dal South Texas. L’incidente, avvenuto giovedì, ha causato ritardi per alcuni voli commerciali in Florida. Elon, proprietario di, ha reagito all’accaduto con ironia, pubblicando su X un video della caduta dei detriti accompagnato.