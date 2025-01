Oasport.it - Sonego, l’occasione c’è. Ma l’avversario è una mina vagante che sconfisse anche Alcaraz

I sedicesimi di finale degli Australian Open 2025 di tennis rappresenteranno un banco di prova importante per l’azzurro Lorenzo, che affronterà l’ungherese Fabian Marozsan: l’italiano si ritrova in uno spicchio di tabellone in cui sono saltate tutte le teste di serie e potrebbero così aprirsi scenari interessanti.Per il torinese potrebbe esserci concretamente l’opportunità di raggiungere i quarti di finale, poiché, in caso di successo, agli ottaviaffronterà il vincente della sfida tra il transalpino Corentin Moutet ed il qualificato statunitense Learner Tien.Il tennista italiano è il numero 55 del mondo,se virtualmente si è già portato al numero 50, avendo migliorato il secondo turno dello scorso anno, mentre il magiaro nell’ultimo aggiornamento occupava la 59ma posizione, ma si è issato al 58° posto virtuale, dato che finora ha eguagliato il risultato del 2024.