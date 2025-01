Ecodibergamo.it - Si ferma il bus 30 Grassobbio-Seriate: «Troppe corse vuote, non è sostenibile»

MOBILITÀ. La linea era stata attivata in via sperimentale. L’ultimo collegamento sarà sabato. Il sindaco Bentoglio: amareggiato. Atb: non c’è stato il numero di utenti sperato dal Comune.