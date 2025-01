Ilrestodelcarlino.it - Sì al progetto per l’edificio in via Sauro

Approvato dalla giunta di Montecassiano ilesecutivo dei lavori di recupero e miglioramento sismico dell’immobile di via Nazario. Ora sarà trasmesso all’ufficio per la ricostruzione per il decreto di concessione del contributo già definito., che si affaccia sul chiostro degli agostiniani, era stato reso inagibile dal terremoto. Gli interventi strutturali di miglioramento sismico inizieranno nei prossimi mesi, una volta completati la gara e l’affidamento dei lavori, e riguarderanno l’intera struttura: i solai di piano, di copertura, le murature principali e le finiture a essi collegati. L’importo complessivo dei lavori è pari a 800mila euro. I locali saranno poi utilizzati come archivi e per altre attività comunali. Questi lavori si inseriscono in un elenco di interventi che hanno interessato negli ultimi anni il centro storico di Montecassiano, tra cui quelli per la biblioteca Giorgi, l’ex mercato coperto, le porte castellane, la scuola media.