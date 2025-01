Ilrestodelcarlino.it - Servizio civile, quattro posti in palio

Sono sei idisponibili per iluniversale attivati dal Comune di Riccione. Il bando è nazionale e riservato ai giovani di età compresa tra 18 e 28 anni. Sono due i progetti tra i quali i giovani potranno scegliere. Sono previstiper ‘A scuola di inclusione’, un progetto che si svolgerà nelle scuole per l’infanzia Mimosa e Papini. Il secondo progetto riguarda ‘Generazione di fenomeni’. Sono previsti dueper un’attività che si svolgerà in biblioteca comunale. I progetti possono avere una durata tra 10 e 12 mesi, con 25 ore settimanali su cinque o sei giorni. L’assegno mensile sarà di 507,30 euro.