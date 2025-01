Ilrestodelcarlino.it - Serve un freno alle auto. Inquinamento già alle stelle

Caro Carlino Mentre tutte le moderne città provano ad organizzarsi per avere una viabilità più snella e quindi un traffico meno impattante nei centri urbani, nella nostra piccola città, che tra l’altro ha la caratteristica di un microclima caratterizzato, specie d’inverno, d’aria stagnante, noi facciamo esattamente il contrario. Anche dopo le feste, ci siamo inventati l’asse di viale Cavour, come parcheggio pubblico. In contro-tendenza con un certo pensiero verde che pensi anche alla salute dei cittadini, a Ferrara, attiriamo sempre più macchine in centro. Esistono soluzioni oramai note; perché non vengono adottate? Abbiamo già un’aria tra le più inquinate; perché appesantire la situazione? Lettera firmata *** QUELLE CORSIE FANNO PAURA Caro Carlino, pericoloso prescrivere l’eventualità di potersi avvalere di due corsie per chi volesse andare verso Ponte da via Marconi (all’altezza della piazzetta Righi) laddove poi da quella di sinistra t’arrivano addoso quelli che arrivano in senso contrario.