Sergio Bonelli Editore presenta DRAGONERO SCHIAVITU’ E VENDETTA

, in arrivo sugli scaffali il 24 gennaio, è una raccolta di storie dragoneriane all’insegna di due tematiche indissolubilmente legate: l’orrore della schiavitù e la brama di. Un prestigioso palco di autori e disegnatori al servizio dell’eroeano Ian Aranill, in una antologia imperdibile per tutti i fan di.Giovani e belle ragazze rapite da criminali senza scrupoli, schiavizzate e poi rivendute alle case di piacere di Vetwadàrt o Lashure. di fronte al loro grido d’aiuto, un eroe come Ian Aranill non può certo restare indifferente e, se non potrà salvarle, potrà almeno vendicarle! Ma bisogna prestare attenzione alla spaventosa forza di questa emozione: talvolta serve a portare giustizia, altre volte è una fiamma che consuma dentro, divorando ogni altro sentimento, fino a diventare una terribile ossessione.