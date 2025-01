Monzatoday.it - Seregno, il 20 gennaio si celebra San Sebastiano, patrono della Polizia Locale

Leggi su Monzatoday.it

Si terranno ail prossimo 20lezioni per la ricorrenza di San, a partire dalle ore 17.30. A partecipare non mancheranno le forze diprovincia di Monza e Brianza. Il ritrovo è fissato in Piazza Concordia, di.