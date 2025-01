Lanazione.it - Sequestrati 33.000 giocattoli falsi o pericolosi, 6 denunciati

Firenze, 17 gennaio 2025 -circa 33.000contraffatti o insicuri e sei persone denunciate alle rispettive procure di competenza di Firenze e di Pisa in un'attività svolta insieme dal Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e dalla Direzione Territoriale Toscana e Umbria dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) che hanno dato esecuzione un piano straordinario di controlli. Gli interventi hanno mirato al contrasto alla vendita di prodottinon sicuri per la salute, ma messi lo stesso in vendita. Sono nell'esattezza 32.933non conformi alla normativa nazionale ed europea, ma, spiegano Gdf e Dogane, "soprattutto" per salute. L'attività si è avvalsa del Laboratorio chimico Adm a Livorno. Alcuni articoli sono stati sottoposti anche a prove meccaniche (prove di trazione) e/o chimiche, al fine di verificare la presenza di elementi tossici.