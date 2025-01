Foggiatoday.it - Sedici ore di allerta maltempo nel Foggiano

meteo gialla in provincia di Foggia e in Puglia per rischio idrogeologico: è quanto recita il bollettino della sezione regionale della Protezione civile emanato per la giornata di sabato 18 gennaio, a partire dalle 8 e per le successivo 16 ore. Si prevedono precipitazioni diffuse, anche a.