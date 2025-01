Romatoday.it - Sciopero treni a Roma, rischio ritardi e cancellazioni

Leggi su Romatoday.it

Un weekend nero. Già, questa è la possibile previsione per sabato 25 e domenica 26 gennaio, per unoche a- e che come il resto dello Stivale - sarà plurisettoriale, del trasporto merci su rotaia e del trasporto ferroviario.quindi a, il tutto a contorno di una.