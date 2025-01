Genovatoday.it - Schianto tra auto: due persone in ospedale

Leggi su Genovatoday.it

Incidente stradale, con dinamica ancora in via di accertamento, a Calvari sulla strada statale 225 della Fontanabuona in prossimità del bivio per Canevale, zona in cui il traffico è andato in tilt. Due lemobili coinvolte e gravemente danneggiate e due anche in feriti, fortunatamente in.