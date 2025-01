Lanotiziagiornale.it - Schiaffo del Tar a Salvini: bocciato su scioperi e Ncc

Un doppio. Il Tar del Lazio smonta in pochi minuti due volte il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo. Lo fa in primis sulla precettazione dello sciopero del 13 dicembre, già bocciata prima della mobilitazione, spiegando le motivazioni per cuinon poteva precettare. E poi dando torto al ministro anche sugli Ncc e sul foglio di servizio elettronico per il noleggio con conducente. Un film già visto, quello sulla precettazione.Per due anni di seguito l’iniziativa di, che voleva ridurre la protesta da 24 a 4 ore, è stata bocciata. Il ministro è andato allo scontro con i sindacati, che hanno presentato ricorso. Poi accolto perché – come emerge dalle motivazioni della sentenza – quello sciopero non aveva alcuna urgenza di precettazione.dal Tar: non poteva precettare lo sciopero del 13 dicembreIl Tar aveva accolto già a dicembre il ricorso dell’Usb contro la riduzione a 4 ore e adesso i giudici amministrativi spiegano che l’autorità politica avrebbe potuto precettare solamente in caso di profili di necessità e urgenza sulla base di presupposti diversi intervenuti dopo la valutazione della commissione di garanzia.