Ferraratoday.it - Scacco al traffico di droga, pusher in manette: era fermo in auto con 35 dosi

in, ha 35di. E’ finito in, nella serata di giovedì 16 gennaio, a Mesola, un cittadino straniero domiciliato nel rodigino. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri di Goro, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, immobile all’interno della sua vettura, in sosta.