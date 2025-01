Parmatoday.it - Sanguinaro, schianto tra auto e camion lungo la via Emilia: feriti gravi

Leggi su Parmatoday.it

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di venerdì 17 gennaio adi Noceto,la via. Per cause in corso di accertamento un'e unsi sono scontrati violentemente. L'allarme è scattato poco prima delle ore 10 e sul posto sono arrivati i.