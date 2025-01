Zon.it - Salerno: due arresti per spaccio di hashish e cocaina

Nella giornata del 15 gennaio, la Polizia di Stato diha eseguito un’attività ad “alto impatto” disposta dal Questore, alla quale ha partecipato personale in servizio presso la Squadra Mobile con il supporto di unità del Reparto Prevenzione Crimine “Campania”, di una unità cinofila e del locale Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, rivolta al contrasto della criminalità diffusa e dellodi sostanze stupefacenti nel territorio del capoluogo.GliA seguito di diverse perquisizioni locali e personali nonché di controlli in aree interessate da fenomeni di degrado urbano e di maggiore presenza criminale, gli agenti hanno proceduto all’arresto di una donna per detenzione ai fini didi sostanza stupefacente in quanto la stessa, già sottoposta a detenzione domiciliare, secondo la ricostruzione operata dalla PG, sarebbe stata trovata in possesso di circa 70 grammi die del relativo materiale per il confezionamento nonché di un altro uomo, per cessione di sostanza stupefacente, in quanto sempre secondo la ricostruzione operata dalla PG, sarebbe stato sorpreso all’atto di cedere una dose diad un consumatore nonché, a seguito di perquisizione personale, sarebbe stato trovato in possesso di ulteriori undici dosi della medesima sostanza stupefacente già confezionate.