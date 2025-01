Zon.it - Salerno, arrestati due uomini per rapina a mano armata

In data 16 gennaio u.s., la Squadra Mobile della Questura di, ha dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal GIP presso il Tribunale di, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di dueper i reati diaggravata, porto abusivo di arma clandestina e ricettazione.LaSecondo la ricostruzione accusatoria, condivisa allo stato dal G.I.P., ma suscettibile di diverse valutazioni nelle successive fasi del giudizio, in data 26 settembre 2024, i predetti armati di pistola, avrebbero commesso, a breve distanza temporale, due rapine ai danni di altrettanti supermercati di questo capoluogo, facendosi consegnare, sotto la minaccia delle armi, il denaro contenuto nelle casse, per un totale di circa 1200 euro, per poi fuggire a bordo di uno scooter.