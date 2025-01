Lapresse.it - Russia, condannati tre avvocati di Navalny

Leggi su Lapresse.it

Treche in passato avevano rappresentato il defunto leader dell’opposizione russa Alexeisono stati incarcerati in. Vadim Kobzev, Igor Sergunin e Alexei Liptsen sono statia pene detentive da 3 anni e mezzo a cinque anni.L’arresto nel 2023 con l’accusa di coinvolgimento in gruppi estremistiI tre sono stati arrestati nell’ottobre 2023 con l’accusa di coinvolgimento in gruppi estremisti. Al momento dei fatti,stava scontando una pena detentiva di 19 anni per diverse condanne penali, tra cui estremismo. È morto in un campo di prigionia russo nel febbraio 2023.