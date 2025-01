Romadailynews.it - Roma: ricercato per furto e documenti falsi, trovato nel campo rom di via dei Gordiani e arrestato

I Carabinieri della Compagnia diParioli, al termine di un’attivita’ di indagine, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 28enne di origini bosniache, senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziato dei reati diin abitazione e possesso didi identificazione.I fatti risalgono al 15 dicembre scorso quando, in via della Lega Lombarda, il 28enne, fermato a bordo di un’autovettura in compagnia di un complice, riusci’ a far perdere le proprie tracce durante il controllo dei Carabinieri. L’altro occupante dell’auto, un 21enne, fu, attualmente ancora in carcere, poiche’ a seguito della perquisizione veicolare furono trovati oggetti asportati da alcune abitazioni di via Capua, tra cui borse griffate, monili e orologi di valore, argenteria varia, tirapugni e denaro contante, nonche’ arnesi da scasso.