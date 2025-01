Laprimapagina.it - Roma. Quarticciolo: aggressione ai poliziotti, il Governo e le Forze dell’Ordine non arretrano contro la criminalità

Grave episodio di violenzale, periferia est di. Durante unllo antidroga, un uomo di origini nordafricane, sorpreso a spacciare insieme a una donna, ha reagito con calci e violenza per sottrarsi all’arresto. La situazione è degenerata quando un gruppo di circa venti persone ha accerchiato gli agenti, aggredendoli con spray urticante per favorire la fuga del complice.Grazie alla prontezza e alla professionalità dei, con il supporto di altre unità inviate dalla Questura, gli assalitori sono stati identificati e condotti negli uffici di polizia. Al termine delle verifiche, cinque persone – quattro marocchini e un tunisino, tutti irregolari – sono state destinate al Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Bari. Il principale responsabile della fuga, un tunisino di 25 anni, è stato rintracciato e arrestato.