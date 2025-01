Inter-news.it - Roma-Genoa, tris per Ranieri e altra vittoria! Vista Europa

Lavince contro ilcon il risultato di 3-1 e non si fa scappare la chance di avvicinare la zonain classifica. Giallorossi protagonisti non solo sul mercato!– Laha battuto ilcon il risultato di 3-1 superando le iniziali difficoltà del primo tempo. La squadra di Claudiosfrutta perciò la giornata favorevole e spera di recuperare punti alle rivali in zona. Artem Dovbyk ha aperto la serata con il gol al minuto 25, pareggiato dopo appena 8 giri di lancette dal giovane Patrizio Masini. Nel secondo tempo i giallorossi fanno il loro dovere e ne segnano due in pochi minuti. Al 60? Stephan El Shaarawy, da subentrato, ha siglato il gol del momentaneo 2-1 con un tiro a giro perfetto. La terza rete è stata in realtà un autogol di Nicola Leali, che con il piede ha mandato la palla nella propria porta.