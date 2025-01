Romadailynews.it - Roma: furto in una farmacia a Palestrina, tre persone in manette

I Carabinieri della Compagnia dihanno arrestato tre– un 25enne, una 24enne e una 39enne – gravemente indiziate dei reati diaggravato e resistenza a pubblico ufficiale.La sera del 14 gennaio, a seguito di una richiesta giunta al 112 da parte di una dipendente di unain localita’ Valvarino, i Carabinieri sono intervenuti sorprendendo gli indagati mentre tentavano di fuggire dopo aver asportato vari prodotti dagli espositori dell’attivita’ commerciale.Dalla immediata ricostruzione dell’accaduto, e’ emerso che l’uomo, entrato per primo nella, era riuscito a distrarre le due dipendenti presenti mentre le due complici ne avevano approfittato per impossessarsi di svariati e costosi prodotti esposti. Mentre il 25enne e le 39enne sono stati fermati nelle vicinanze di un’auto a noleggio da utilizzare per la fuga, la 24enne e’ stata bloccata durante il tentativo di allontanarsi a piedi.