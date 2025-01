Fanpage.it - Rivolta per il tram 19: via Ottaviano pedonale taglia fuori San Pietro dai tram

Il sindaco Gualtieri ha ammesso che il passaggio del19 sulla nuova via, totalmente pedonalizzata, "è problematico": "Se avvenisse sarebbe per un periodo limitato, perché dopo con l'apertura del cantiere della Metro C dovrebbe richiudere. Quindi stiamo valutando se ha senso".